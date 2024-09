Hoffenheim sofre com expulsão e leva grande virada do Werder Bremen no Campeonato Alemão

Neste domingo, o Werder Bremen venceu o Hoffenheim de virada por 4 a 3, na Rhein-Neckar-Arena, em Sinsheim, pela quinta rodada do Campeonato Alemão. Os visitantes chegaram a ficar três gols atrás no placar, com apenas 12 minutos de jogo, mas aproveitaram a expulsão de Stanley N'Soki, aos 18 minutos da primeira etapa, e ganharam o confronto. Jens Stage marcou três gols e foi o destaque do confronto.

Com o resultado, Werder Bremen conquistou sua segunda vitória na competição e chegou a oito pontos, ocupando a 10ª posição. Enquanto o Hoffenheim amargou sua quarta derrota e está na zona de eliminatórias para rebaixamento, na 16ª colocação, com apenas três pontos.

O Hoffenheim volta a campo nesta quinta-feira, às 13h45 (de Brasília), contra o Dynamo Kyiv, na Rhein-Neckar-Arena, pela segunda rodada da Liga Europa. Na Bundesliga, a equipe visita o Stuttgart, no próximo domingo, às 14h30. Enquanto o Werder Bremen recebe o Freiburg, no sábado (5), às 10h30.