Matheus Lima vence os 400m com barreiras no Sul-Americano sub-23

Nascido em Fortaleza (Ceará) em 1 de junho de 2003, Matheus chama a atenção por sua rápida evolução e por suas boas marcas. Começou sua jornada no atletismo em um projeto social no bairro Dias Macedo, em Fortaleza, em 2017 - treinava na avenida do Aeroporto Internacional de Fortaleza. Passou pelo CRB, do Alagoas, mas desde 2023 é atleta do Pinheiros, em São Paulo, e treina com Sanderlei Parrela em Bragança Paulista.

Sanderlei, ídolo do atletismo, é detentor do recorde brasileiro nos 400m rasos, com a conquista da medalha de prata no Mundial de Sevilha-1999.

Em sua primeira participação nos Jogos Olímpicos, em Paris-2024 Matheus chegou até as semifinais da competição. Após a Olimpíada obteve índice para o Mundial de Atletismo de Tóquio-2025, no Silesia Kamila Skolimowska Memorial, em Chorzów, na Polônia, etapa da Diamond League (25/8), onde melhorou sua marca pessoal nos 400m com barreiras (48s12).