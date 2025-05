Vila Nova faz duelo direto com o Remo para recuperar a liderança da Série B

A sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será finalizada nesta quarta-feira com dois jogos. O Vila Nova quer retomar a liderança em duelo de G-4 com o Remo, enquanto América-MG e Paysandu miram reação contra o rebaixamento.

Remo e Vila Nova jogam às 19h no Mangueirão, em Belém (PA). Há cinco partidas invicto, o time goiano vem de três vitórias seguidas: Botafogo-SP, por 2 a 0, e Chapecoense e Athletic-MG, ambos por 1 a 0. Com isso, chegou a 13 pontos na liderança. Entretanto, perdeu o posto momentaneamente após o rival Goiás vencer o Coritiba por 1 a 0 e chegar a 16 pontos. Se vencer, o Vila Nova retomar o topo, empatando em pontos, mas vencendo no saldo de gols (atualmente 4 a 4).

Já o Remo, que iniciou a rodada em terceiro, aparece em quarto lugar com 12 pontos e será vice-líder em caso de vitória. O time é o único invicto na competição, com três vitórias e três empates, e está 100% em casa.