Botafogo faz revanche com Estudiantes e precisa vencer para sonhar com o bi da Libertadores

O Botafogo não poderá contar com os zagueiros Alexander Barboza, com dores no pé esquerdo, e Bastos, com trauma no joelho esquerdo, o meia Savarino, em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, e os atacantes Matheus Martins e Mastriani, ambos com problema muscular na coxa esquerda.

Sem peças importantes do elenco, o técnico Renato Paiva deve utilizar David Ricardo e Jair Cunha na zaga e repetir a formação da partida contra o Internacional, com Alex Telles exercendo a função de lateral-esquerdo e Cuiabano sendo escalado mais adiantado, explorando suas qualidades ofensivas, atuando junto com Artur, Igor Jesus e Jeffinho.

Destaque nos últimos jogos, o volante Allan pode ganhar uma oportunidade. Ele voltou a ganhar espaço com a nova comissão técnica e disputa a titularidade com Gregore. O escolhido irá atuar ao lado do capitão Marlon Freitas.

Com cinco vitórias nos últimos seis jogos que disputou em casa, o Botafogo deposita sua esperança no seu estádio para sair vitorioso em mais um confronto. Enquanto tenta conquistar a confiança da torcida, Renato Paiva falou sobre a pressão de treinar no Brasil, mas segue otimista com um futuro melhor.

"Não temos tempo nem para dormir, eu durmo cinco a seis horas por dia. Não estou me queixando porque sou um privilegiado comparado com muitas vidas que existem. Dentro da minha profissão, o Brasil é um mundo à parte, mas tenho que me adaptar", disse.

O Estudiantes busca no mínimo um empate contra o atual campeão da América para encaminhar sua classificação. No entanto, o momento não é dos melhores. O time argentino venceu apenas três jogos dos últimos 13 que disputou, somando também sete derrotas e três empates.