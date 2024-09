Brasil ganha 14 medalhas no Sul-Americano sub-23 de atletismo

Com um sprint no final, a brasileira Núbia de Oliveira Silva ficou com o título sul-americano dos 10.000 m (35min37seg51).

Gabi Muniz ficou com a medalha de prata nos 20.000m marcha atlética (1h43min54), atrás da colombiana Natalia Pulido e à frente da boliviana Inés Hualpa.

Na prova de salto com vara, Andreas Lothar Kreiss conquistou a medalha de prata com 5,10m. O ouro foi para Ricardo Montes, da Venezuela, enquanto o bronze ficou com Cristóbal Núñez, do Chile.

No lançamento do disco, o Brasil colocou dois atletas no pódio - Mateus Alvares ficou com a prata (55,83 m) e Alberto Rodriguez com o bronze (53,20 m).

Confira abaixo as conquistas brasileiras no evento:

Ouro