Grêmio x Flamengo: Palpite, Onde Assistir e Escalações - Brasileirão 2025

Se o confronto é entre dois dos maiores times do país, não faltam motivos para buscar bons palpites para Grêmio x Flamengo, jogo que ocorre neste domingo (13), às 17h30, na Arena do Grêmio, pela 3ª rodada do Brasileirão Série A.

Enquanto o Tricolor chega embalado por vitória na Sul-Americana, o Flamengo tenta reagir após tropeço em casa na Libertadores. A seguir, veja onde assistir ao jogo e os melhores palpites para apostar com responsabilidade.