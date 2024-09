Ceará supera Brusque, emenda quarta vitória como mandante e dorme próximo ao G4 da Série B

O Ceará retorna aos gramados no próximo dia 7 (segunda-feira), diante do Sport, pela 30ª rodada da Série B. A bola rola às 21h (de Brasília), na Arena de Pernambuco. Já o Brusque duela diante do Avaí na sexta-feira (4), também pela 30ª rodada. Desta vez a partida acontece às 21h30, na Ressacada.

O gol

O tento da vitória do Ceará foi marcado por Recalde, aos 18 minutos da etapa final. Bem posicionado, o meio-campista pegou o rebote do goleiro Matheus Nogueira no chute de Erick Pulga e concluiu para as redes.