Corinthians anuncia treino aberto na Arena antes de clássico contra o São Paulo

O clássico terá o estádio Mané Garrincha como palco, já que o Morumbis vai receber shows do artista Bruno Mars. Mesmo com o duelo ocorrendo longe de São Paulo, apenas tricolores poderão acompanhar o confronto presencialmente, já que o inverso ocorreu no primeiro turno, em Itaquera.

A bola vai rolar para São Paulo e Corinthians no próximo domingo, às 16h (de Brasília). O clássico é muito importante para o Timão, já que a equipe se encontra na 17ª posição do Brasileirão, com 28 pontos. O alvinegro vive momento de alta na temporada, com cinco vitórias nos últimos seis jogos, somando todas as competições.