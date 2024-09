Contratação mais cara do futebol brasileiro, Almada se destaca em início pelo Botafogo

Almada se firmou no time titular da equipe e aparece entre os primeiros do clube em algumas estatísticas desde sua estreia. O argentino é quem mais deu passes decisivos, com 25, segundo dados do Sofascore.

Além disso, o meia lidera em passes certos no terço final do campo, com 141, sendo peça chave na criação de jogadas na equipe.

Thiago se caracteriza bastante por sua habilidade e é o segundo atleta do Botafogo com mais dribles certos desde que chegou ao time (15). Ele é também o vice-líder em finalizações realizadas (22).

Outro ponto importante de Almada neste começo no Fogão é a sua ajuda defensiva. O jovem soma 53 bolas recuperadas e é o líder no quesito desde sua estreia.

Com a ajuda do meia argentino, o Botafogo ocupa a primeira posição do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos em 27 jogos, e está classificado para a semifinal da Libertadores.

O clube carioca volta a campo neste sábado, às 21h (de Brasília), diante do Grêmio, no Estádio Nilton Santos, pela 28ª rodada do Brasileirão.