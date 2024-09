Arboleda pede desculpas à torcida do São Paulo após eliminação na Libertadores

O São Paulo frustou o seu torcedor e foi eliminado nos pênaltis para o Botafogo, na última quarta-feira (25), pelas quartas de finais da Libertadores, no Morumbis. O zagueiro Arboleda pediu desculpas aos são-paulinos, nesta quinta.

"Dia triste para todos nós, não conseguimos atingir o objetivo desejado. Só nos resta pedir desculpas à nossa família e aos nossos torcedores", publicou no Instagram.

Na partida, o defensor chegou à marca de 300 jogos pelo São Paulo. No período, foram 19 gols, cinco assistências e três títulos conquistados: Paulistão 2021, Copa do Brasil 2023 e Supercopa do Brasil 2024.