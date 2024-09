Cruzeiro x Libertad: veja prováveis escalações e onde assistir à partida pela Sul-Americana

O Cruzeiro terá pela frente o Libertad nesta quinta-feira, no Mineirão. O confronto, válido pelas quartas de final da Sul-Americana, será às 21h30 (de Brasília), com transmissão exclusiva do Paramount+.

A partida marca a estreia do técnico Fernando Diniz. O treinador foi contratado após a demissão de Fernando Seabra.

Em vantagem no duelo por ter vencido o jogo de ida por 2 a 0, os mineiros podem perder por um gol de diferença que, mesmo assim, irão para a semifinal. Uma derrota por dois gols leva a decisão para os pênaltis.