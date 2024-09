Dupla supera Marcos em lista de maiores vencedores do Palmeiras no século

Raphael Veiga e Zé Rafael entraram no top 5 do ranking de jogadores com mais vitórias pelo Palmeiras no século 21. Com a vitória do Palmeiras, por 1 a 0, sobre o Vasco, no último domingo, a dupla palmeirense chegou a 183 triunfos superou o ex-goleiro Marcos, que conquistou 182 nesse período.

Quem lidera essa lista é Dudu, com 264 vitórias, seguido de Weverton (222), Marcos Rocha (189) e Gustavo Gómez (184). Com isso o top 5 passa a ter apenas jogadores que ainda atuam com a camisa palmeirense.

Raphael Veiga e Zé Rafael são dois jogadores que fazem parte de uma geração multicampeã no Palmeiras. Ambos conquistaram 11 títulos pelo clube, estando entre os jogadores que mais levantaram taças no Verdão. São quatro Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), duas Libertadores (2020 e 2021), dois Brasileiros (2022 e 2023), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).