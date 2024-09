Carille pede cautela com Luan Peres e fala sobre possível mudança de sistema tático no Santos

O técnico Fábio Carille ficou muito contente com a chegada do zagueiro Luan Peres. Após a vitória por 1 a 0, em cima do Botafogo-SP, nesta quinta-feira, o treinador elogiou o reforço do Santos, mas pediu cautela com o defensor.

Carille vê Luan Peres com status de "titular", mas deve colocá-lo no time de forma paulatina. Isso porque, como disse o treinador, o jogador vem de um longo período sem jogar em razão de uma grave contusão no joelho.

A chegada do defensor, além de qualificar a defesa do Peixe, também aumenta o leque de opções táticas de Carille no comando da equipe. O time, agora, também pode atuar em um sistema de três zagueiros, com: Luan Peres, o Menino da Vila Jair e o experiente Gil.