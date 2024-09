Dudu volta a jogar depois de mais de mês e mira sequência no Palmeiras

Neste período, Dudu intensificou seus treinos para retornar e marcou presença na Academia de Futebol em dia de folga e realizou jogo-treino com o time sub-20. O camisa 7 voltou a ficar à disposição de Abel Ferreira no último dia 1° de setembro, contra o Athletico-PR, mas ficou apenas no banco e só atuou contra o Criciúma.

Dudu, portanto, espera engatar uma sequência no time de Abel Ferreira nessa reta final do Campeonato Brasileiro. O atleta pode vir a ganhar mais minutos já que Estêvão pode ser baixa no duelo contra o Vasco. A joia da base palmeirense sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e será reavaliado até o próximo compromisso.

Nesta temporada, Dudu tem 11 jogos disputados, sendo três como titular e nenhuma participação em gol. Até junho, o ídolo palmeirense vinha se recuperando de grave lesão sofrida no joelho direito em agosto de 2023. Dias após ser liberado para os jogos se envolveu em polêmica por conta do imbróglio de uma negociação envolvendo o Cruzeiro, mas permaneceu no Verdão.

Palmeiras e Vasco se enfrentam neste domingo, em duelo da 27ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília (DF). O Verdão é o vice-líder, com 50 pontos conquistados.