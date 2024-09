Seabra comenta vaias recebidas após derrota do Cruzeiro para o São Paulo: "Dou toda a razão"

O Cruzeiro perdeu para o São Paulo, por 1 a 0, neste domingo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. Depois do jogo, o treinador Fernando Seabra falou sobre as vaias e xingamentos que recebeu da torcida no apito final.

"Tenho que saber assimilar, respeitar e concordar com o sentimento da torcida. O time não foi bem coletivamente e nem individualmente. Estou à frente do processo e me sinto frustrado por não ter entregado uma qualidade melhor. Dou toda a razão para torcida nesse sentido", disse Fernando Seabra.