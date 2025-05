Cruzeiro empata e é eliminado na Sul-Americana com 2 jogos ainda para fazer

As equipes voltam a campo pelo torneio na próxima semana: o Mushuc Runa enfrenta o Unión de Santa Fe na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), enquanto o Cruzeiro recebe o Palestino no dia seguinte, no mesmo horário.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

Como foi o jogo

O primeiro tempo do embate foi marcado por nenhuma finalização a gol. Tanto os donos da casa quanto os brasileiros tiveram dificuldades para desenvolver ofensivamente, ainda que o Cruzeiro tenha ficado mais com a bola, mas sem agredir o adversário. Uma das poucas chances da partida aconteceu com Bolasie, que chutou em cima da marcação do Mushuc Runa.

Na segunda etapa, o Mushuc Runa abriu o placar, e o Cruzeiro buscou o empate, mas não conseguiu a vitória. Para os brasileiros, só os três pontos importavam, mas o elenco de Leonardo Jardim não conseguiu fazer boa atuação até sofrer o gol dos donos da casa. Após conseguir igualar o duelo, o treinador tentou substituições para avançar a equipe, mas o Cabuloso finalizou levando pouco perigo aos equatorianos.

Gols e destaques

Bolasie parou em Haquín. O atacante do Cruzeiro ficou com rebote e tentou a finalização para abrir o placar, mas o chute acabou explodindo na marcação.