Palmeiras vence com golaço de Estêvão, redenção de Roque e é o 1º a avançar

O Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 2 a 0, na noite de hoje, no estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai, e é o primeiro classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores. O Alviverde, que já garantiu antecipadamente a liderança do Grupo G, é o único time 100% na competição: quatro jogos e quatro vitórias.

A equipe de Abel Ferreira não fez uma grande atuação, mas contou com o brilho de Estêvão para abrir o caminho da vitória. A joia palmeirense marcou um golaço de fora da área no final do 1º tempo após assistência de Lucas Evangelista.

Vitor Roque teve noite para esquecer, mas se redimiu com o gol que definiu a vitória nos minutos finais. O camisa 9 perdeu um gol inacreditável no final do 1º tempo, cara a cara com o goleiro rival, e depois fez um 2º tempo muito ruim — errando todas as suas participações nas jogadas. Mas marcou um belo gol em jogada individual no fim do jogo.