Palmeiras vence o Cerro e garante vaga nas oitavas da Libertadores

Pela quinta e penúltima rodada da primeira fase da Libertadores, o Palmeiras recebe o Bolívar, no Allianz Parque, na próxima quinta-feira, às 19 horas. O Cerro Porteño tem compromisso marcado contra o Sporting Cristal, no Estádio Nacional de Lima, na terça-feira, a partir das 21h30.

O jogo

Primeiro tempo

Com sete minutos no relógio, o Cerro Porteño chegou com perigo. A equipe paraguaia manteve a bola viva após cobrança de escanteio, Jonatán Torres finalizou da entrada da área, mas não pegou em cheio. A bola desviou na defesa do Verdão e Weverton afastou no susto. Pouco depois, Carrizo cobrou escanteio e Quintana cabeceou por cima do fol. Aos 11 minutos, o Palmeiras criou boa chance de marcar. Facundo Torres ficou com a sobra após Martín Arias sair mal. Ele arriscou o chute e o goleiro espalmou.

Perto dos 20, Giay lançou Estêvão, que avançou bem pela direita, driblou Quintana e cruzou na área. Contudo, a bola passou por todos na área e ninguém chegou para concluir ao gol. A partida estava bem truncada e sem muitas chances até o Palmeiras conseguir abrir o placar, aos 40 minutos. Luvas Evangelista sofreu falta, levantou e cobrou rapidamente e deu no pé de Estêvão, que ajeitou e soltou uma pancada, de for da área, anotando um golaço.

Na sequência, Quintana cabeceou de dentro da área no pé de Pérez, que perdeu o domínio e viu Giay afastar o perigo. Pouco depois, o Palmeiras teve chance de ampliar, mas Vitor Roque desperdiçou. O camisa 9 recuperou a bola de Rivas, avançou na área e ficou cara a cara com Martín Arias. Ele tinha opção de tocar para Estêvão, mas decidiu finalizar e mandou em cima do goleiro.