Gustavo Gómez supera Luan e se torna o zagueiro do Palmeiras com mais vitórias em Brasileiros

O zagueiro Gustavo Gómez segue fazendo história no Palmeiras. Na tarde do último domingo, o paraguaio foi titular na goleada da equipe sobre o Criciúma, por 5 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, e atingiu mais uma grande marca com a camisa alviverde.

Gómez atuou os 90 minutos e, no momento do apito final do Allianz Parque, se tornou o zagueiro do Palmeiras com mais vitórias em Brasileiros. O defensor conquistou seu triunfo de número 87 e ultrapassou o ex-companheiro Luan, que possui 86.

Tal marca se soma a outras que o paraguaio já acumula pelo Palmeiras. O capitão, por exemplo, é o zagueiro do clube com mais gols marcados na história - já foi às redes 37 vezes. Ele também é o estrangeiro mais vitorioso do time alviverde, com 183 vitórias.