Após vitória, São Paulo se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Botafogo pela Libertadores

Preservados contra o Cruzeiro, Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco, Welington, Bobadilla, Lucas, Luciano e Calleri devem voltar ao time titular. Mesmo caso de Luiz Gustavo e Wellington Rato, que entraram no segundo tempo da partida deste domingo.

O jovem William Gomes, autor do gol da vitória sobre o Cruzeiro, vive a expectativa de ganhar minutos contra o Botafogo. Além do tento no domingo, o meia também balançou as redes no triunfo diante do Vitória, por 2 a 1.

Com o treino desta segunda-feira, o elenco tricolor completou uma semana inteira sem descanso. Após folga no último fim de semana, a equipe de Zubeldía trabalhou até quinta-feira, quando foi eliminada da Copa do Brasil pelo Atlético-MG. Após a eliminação, os jogadores treinaram na sexta e no sábado para o confronto contra o Cruzeiro.

O elenco volta a folgar apenas na quinta-feira, já que tem compromisso domingo contra o Internacional, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores voltam aos trabalhos às 10h desta terça, novamente no CT da Barra Funda, antes de viagem ao Rio de Janeiro.