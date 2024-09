Fluminense toma virada do Juventude e perde chance de se distanciar do Z4 do Brasileirão

O Fluminense pagou caro por dois vacilos seguidos, levou uma virada-relâmpago e perdeu a oportunidade de se distanciar do Z4. O Juventude pressionou o Tricolor carioca na reta final e venceu por 2 a 1, neste domingo, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Juventude partiu para cima do Fluminense na reta final. Assim, empatou aos 35 minutos, com Ronaldo, e virou dois minutos depois, com Marcelinho. Desta forma, conquistou um resultado importante para se afastar do Z4.

O Fluminense fez uma atuação segura no primeiro tempo e abriu o placar com Arias. Contudo, caiu de produção na etapa final, ficou recuado e ainda vacilou duas vezes. O Juventude não perdoou e castigou o clube carioca novamente (eliminou o Tricolor Carioca na Copa do Brasil).