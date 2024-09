Ramalho admite 'urgência' de vitória no Brasileiro e comenta adaptação de Memphis

André Ramalho também comentou a forma física de Memphis Depay e como vem sendo a adaptação do holandês no Corinthians. O novo reforço do Timão já foi registrado no BID da CBF e pode fazer sua estreia no duelo contra o Atlético-GO, no próximo sábado.

"Está sendo normal, como todos outros atletas. Claro que ele vai precisar de mais alguns dias para entrar em forma, já que estava de férias. É uma situação parecida com a minha de quando cheguei. Ele fez um treino com a gente. Ele está muito ciente da situação, está feliz de estar aqui, dá para ver. Está se enturmando muito bem, e estamos fazendo o possível para que ele se sinta à vontade aqui no Brasil, no clube. Esperamos que ele esteja em forma o quanto antes para ajudar a gente", falou.

O Corinthians tem 25 pontos conquistados e aparece na zona de rebaixamento, ocupando o 18º lugar da tabela. O Fluminense, primeiro clube fora do Z4, tem 27.

Agora, a equipe comandada por Ramón Díaz "vira a chave" para a Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), Fortaleza e Corinthians se enfrentam na Arena Castelão pela ida das quartas de final da competição continental.