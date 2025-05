Palmeiras abre venda geral de ingressos para clássico na Arena Barueri

Nesta quinta-feira, o Palmeiras abriu a venda geral dos ingressos, com preços populares, para o clássico contra o São Paulo, válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, a partir das 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

Para este duelo, o estádio terá um espaço exclusivo para correntistas do Palmeiras Pay, banco digital do clube, com ingressos custando R$ 20,00. O setor Espaço Torcida Palmeiras Pay, localizado no Setor C, não terá possibilidade de meia-entrada, diferentemente dos demais.

(Foto: Reprodução/Palmeiras)