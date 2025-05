Flamengo tem apenas uma vitória em seus últimos sete jogos pela Libertadores

? Flamengo (@Flamengo) May 8, 2025

Nos últimos sete jogos pela Libertadores, o Flamengo venceu apenas um: 1 a 0 contra o Deportivo Táchira-VEN, fora de casa, no dia 3 de abril de 2025. Nas outras seis partidas, acumulou três empates e três derrotas.

Na Libertadores de 2024, foi eliminado pelo Peñarol nas quartas de final, após ser derrotado no Maracanã por 1 a 0 e depois empatar sem gols no Uruguai. Antes, ainda havia perdido para o Bolívar no jogo de volta das oitavas.

Na fase de grupos desta temporada, além de vencer o Táchira, o Flamengo perdeu para o Central Córdoba no Rio de Janeiro por 2 a 1, e empatou com a LDU.

Situação no Grupo

Agora, o Flamengo é o terceiro colocado do Grupo C da Libertadores, com cinco pontos em quatro jogos. O próximo duelo do Mengão na competição é na quinta-feira que vem (15), quando receberá a LDU de Quito-EQU no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).