Ainda dá! Do que o Flamengo precisa para se classificar na Libertadores

O Flamengo empatou ontem com o Central Córdoba, em 1 a 1, e se complicou na briga por vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores.

O que aconteceu

O Flamengo chega para os dois últimos jogos na terceira colocação do Grupo C, com cinco pontos e zero de saldo. A LDU lidera a chave, com oito pontos e três gols de saldo, seguido do Central Córdoba, que soma oito pontos e tem dois de saldo. Ainda sem pontuar, o Deportivo Táchira não tem mais chances de avançar ao mata-mata e só briga por vaga na Sul-Americana.