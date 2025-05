Allan destaca resiliência do Palmeiras em clássicos e projeta jogo contra o São Paulo

Nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, o Palmeiras iniciou sua preparação para enfrentar o São Paulo, em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Após as atividades, o meio-campista Allan destacou a resiliência do Verdão em clássicos e projetou o Choque-Rei.

"Me dedico bastante nos treinos e nos jogos, e agora é trabalhar para manter esse bom desempenho. Domingo é mais um clássico. Sabemos jogar esses jogos e sabemos o quanto é difícil jogar contra o São Paulo, mas o time está mais cascudo, bem unido e podemos fazer um bom jogo", declarou o atleta de 21 anos.

Além de buscar os três pontos, o time busca manter a invencibilidade que já dura sete confrontos contra o São Paulo, com três vitórias e quatro empates.