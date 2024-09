Veja quanto o Corinthians faturou com classificação à semifinal da Copa do Brasil

Em caso de título da Copa do Brasil, o que não acontece desde 2009, o clube paulista pode receber até R$ 96 milhões da entidade que organiza o futebol brasileiro. A competição, além do aspecto esportivo, costuma ser visada pelos clubes justamente pelos altos ganhos financeiros.

O Corinthians encara na semifinal da Copa o vencedor da eliminatória entre Flamengo e Bahia, que vão se enfrentar nesta quinta-feira. Na ida, em Salvador, o Rubro-Negro levou a melhor por 1 a 0. As semis devem ocorrer nas semanas dos dias 2 e 17 de outubro.

Agora, o Corinthians volta suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro. A equipe encara o Botafogo no próximo sábado, no Nilton Santos.