Palmeiras busca sequência no Brasileirão que não acontece desde junho

Com foco 100% no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras teve seu último compromisso no dia 1° de setembro, quando bateu o Athletico-PR. Depois disso, o clube conseguiu conciliar o período de descanso com os treinos. De olho na liderança, o Verdão é o terceiro colocado, com 47 pontos.

Para o duelo, o Verdão conta com o trio de convocados, que estava à serviço das respectivas seleções nacionais. Estêvão se reapresentou na última quarta-feira, enquanto Gustavo Gómez e Richard Ríos se reapresentaram para atividade desta quinta-feira.