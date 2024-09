Hugo detona Jair Ventura após vitória do Corinthians: 'falou gracinha'

O goleiro Hugo Souza disparou contra o técnico Jair Ventura, do Juventude, logo após a classificação do Corinthians para a semifinal da Copa do Brasil na última quarta-feira. Na visão do arqueiro corintiano, o treinador adversário "fez gracinha" depois da vitória da equipe gaúcha por 2 a 1 no duelo de ida da eliminatória. Hugo e vários outros jogadores do Timão não gostaram da dança de Jair à beira do gramado na partida disputada no Alfredo Jaconi.

"Só um time jogou bola, só um time quis jogar. Com todo respeito à equipe do Juventude, mas foi um treinador que falou gracinha nas entrevistas, fez dancinha no primeiro jogo... E assim, eles precisam entender quem é o Corinthians, entender que a gente é muito grande. Precisam respeitar essa instituição, a camisa que a gente veste. Essa é a resposta que a gente deu para ele, vencendo dentro de campo. A gente não precisa dançar, só ganhamos o jogo", disse Hugo em entrevista na zona mista.

Após o gol de André Ramalho e o apito final, o auxiliar Emiliano Díaz e alguns jogadores imitaram a dança realizada por Jair, como resposta. Em entrevista coletiva, o filho de Ramón desconversou sobre o tema.