Palmeiras x Athletico-PR: saiba informações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão sub-20

O confronto entre Palmeiras e Athletico-PR define uma vaga na final do Brasileiro sub-20, em jogo único. Dono da melhor campanha do torneio, o Verdão encerrou a fase inicial na liderança da tabela com 41 pontos somados em 19 jogos. Ao todo, foram 13 vitórias, dois empates e quatro derrotas. Depois, nas quartas de final, as Crias da Academia venceram o rival Santos, por 3 a 0.

Do outro lado, o Athletico-PR ficou em quarto lugar na primeira fase, com 35 unidades. No período, foram dez vitórias, cinco empates e quatro revezes. Vale destacar que o time tem o melhor ataque da competição, com 53 gols feitos. Já, nas quartas de final, o Furacão passou pelo Goiás com uma vitória por 2 a 0.

Quem avançar no duelo entre Palmeiras e Athletico-PR enfrenta Cruzeiro ou Fortaleza, que duelam pela outra semifinal.