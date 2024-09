Seleção Brasileira de futsal desembarca em Bukhara para estreia na Copa do Mundo

Nesta manhã de terça-feira, a delegação da Seleção Brasileira de futsal desembarcou em Bukhara, no Uzbequistão, cidade na qual fará sua estreia na Copa do Mundo, contra Cuba. A partida válida pela primeira rodada do Grupo B está marcada para o próximo sábado, às 9h30 (de Brasília), no Bukhara Sports Complex.

Na chegada ao aeroporto, os brasileiros ainda foram recepcionados por membros da organização da Copa do Mundo e representantes da cultura local. Anteriormente, a delegação do Brasil estava em Tashkent, também no Uzbequistão, onde disputou dois amistosos contra os anfitriões.

Enquanto no primeiro amistoso o Brasil goleou por 9 a 2, o segundo também terminou com vitória brasileira, mas por 5 a 2.