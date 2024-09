Jogador do Santos resolve, e Bolívia vence Chile fora de casa pelas Eliminatórias

A Bolívia venceu o Chile por 2 a 1, nesta terça-feira (10), pela oitava rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, no Estádio Nacional do Chile. Miguelito, jogador do Santos, marcou o gol da vitória boliviana na reta final do primeiro tempo do jogo.

Agora com nove pontos, a Bolívia assumiu a sétima posição da tabela das Eliminatórias Sul-Americanas. Contudo, em caso de vitória do Paraguai contra o Brasil, os bolivianos perdem a colocação que permite vaga na repescagem para a Copa do Mundo de 2026.

O Chile, por sua vez, está há quatro jogos sem saber o que é vencer e caiu para o nono lugar, com apenas cinco unidades.