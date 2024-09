Kane faz dois gols em 100º jogo, e Inglaterra vence a Finlândia pela Liga das Nações

A Inglaterra venceu a Finlândia por 2 a 0, nesta terça-feira (10), em Wembley, pela segunda rodada da segunda divisão da Liga das Nações. Em seu 100º jogo pela seleção inglesa, o atacante Harry Kane marcou os dois gols da vitória.

Com os dois gols marcados, Kane chegou a 68 tentos com a camisa da Inglaterra. Além disso, o camisa nove concedeu 19 assistências ao longo de sua carreira pela seleção.

Com o triunfo, a Inglaterra chegou a seis pontos em dois jogos e assumiu, junto com a Grécia, a liderança do Grupo B. A Finlândia, por sua vez, se despede da Data Fifa com nenhuma vitória.