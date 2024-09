Qual dos quatro reforços do São Paulo na janela do meio de ano empolgou mais? Vote!

O São Paulo contratou quatro jogadores na janela do meio de ano. Marcos Antônio, Ruan Tressoldi, Jamal Lewis e Santiago Longo desembarcaram no Morumbis para reforçar o elenco comandado pelo técnico Luis Zubeldía, que vai em busca de mais um título na atual temporada.

Todos esses jogadores assinaram contrato de empréstimo com o São Paulo com opção de compra fixada. Se corresponderem às expectativas, a diretoria tricolor poderá adquiri-los em definitivo. Caso contrário, eles retornarão para os clubes aos quais pertencem.

A alta cúpula do São Paulo foi obrigada a ser criativa para preencher as lacunas existentes no plantel sem gastar muito, já que o orçamento para contratações era curto. O zagueiro Ruan Tressoldi, por exemplo, atuava no Sassuolo, da Itália. O volante Marcos Antônio é outro que chega do futebol italiano, pertencente à Lazio. O lateral esquerdo norte-irlandês Jamal Lewis estava no Newcastle, enquanto o volante argentino Santiago Longo defendia o Belgrano.