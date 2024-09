Estrela dos Packers, Jordan Love exalta torcedores e fala em "ótima experiência" no Brasil

Jordan Love, a principal estrela do Green Bay Packers, exaltou os torcedores e disse que está tendo uma ótima experiência no Brasil. Em entrevista coletiva no CT do Corinthians nesta quinta-feira, o quarterback se mostrou animado para a partida contra o Philadelphia Eagles, amanhã, na Neo Química Arena.

"Estou animado de estar aqui (no Brasil), ótima experiência, é demais. Todo amor aos torcedores que nos receberam, estou animado para a atmosfera de amanhã. Estou feliz de ver os brasileiros que são nossos fãs. Só amor para todos", comentou o camisa 10 da equipe do estado de Wisconsin.

O jogador de 25 anos destacou a mudança da rotina para o elenco, por se tratar de uma partida internacional, mas reforçou a importância de se manter concentrado no duelo válido pela primeira semana da temporada regular da NFL.