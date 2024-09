Escalação: Escobar participa de penúltimo treino e reforça Santos contra o Brusque

O elenco do Santos treinou na manhã desta quinta-feira, no CT Rei Pelé, e deu sequência à preparação para a partida contra o Brusque, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Fábio Carille orientou a penúltima atividade com o grupo e terá uma novidade na lateral.

Trata-se de Gonzalo Escobar. O argentino vinha tratando uma contusão na coxa esquerda, mas se recuperou a tempo e treinou normalmente no gramado. Ele, portanto, viaja com o plantel para Santa Catarina.

Já no lado direito, Carille não conta com JP Chermont, que está com a Seleção Brasileira sub-20. O comandante tem duas opções para o setor: Hayner ou Rodrigo Ferreira.