Corinthians não desiste de Memphis Depay e recebe contraproposta; veja detalhes

O Corinthians sabe que a operação não é fácil, mas ainda não joga a toalha por Memphis Depay, o atacante holandês que está livre no mercado. Apesar do receio envolvendo o escândalo com a Esportes da Sorte, patrocinadora máster do clube, o Timão crê que o negócio é possível e tenta atender os pedidos do jogador.

Como revelou a Gazeta Esportiva, dois fatores afastavam Depay do Corinthians: a alta pedida salarial do holandês e o escândalo envolvendo a Esportes da Sorte, cuja verba seria utilizada para viabilizar a contratação do atleta.

O vínculo firmado com a casa de apostas prevê que a Esportes da Sorte irá destinar R$ 57 milhões para a contratação de um nome de peso, que entregue retorno técnico e midiático. Porém, a empresa foi citada na operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco, contra uma quadrilha suspeita de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Assim, o clube teme que a patrocinadora tenha os cofres bloqueados e não consiga arcar com o compromisso.