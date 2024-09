Bruno Guimarães comenta volta a Curitiba e analisa possível dupla com André no meio-campo

O volante do Newcastle, da Inglaterra, analisou uma possível dupla com André no meio-campo do time de Dorival Júnior.

"Eu espero um time com muita movimentação, com muita liberdade (com André). Nós queremos dificultar a marcação para eles. É isso o que eu acho que o Dorival pensou. Sem dúvida vou ter mais participação no ataque, pisando mais na área, algo que eu goste de fazer", acrescentou Bruno Guimarães.

Pelas Eliminatórias Sul-Americanas, o Brasil recebe o Equador nesta sexta-feira, às 22h (de Brasília), no estádio Couto Pereira. Na próxima terça, o Brasil visita o Paraguai, às 21h30, em Assunção.