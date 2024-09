Palmeiras tem pausa como aliada e espera volta de lesionados após data Fifa

O jovem zagueiro vive a expectativa de voltar a ser relacionado na próxima partida do time, no dia 15 de setembro. Já Mayke e Menino podem se recuperar a tempo, mas a data de retorno da dupla ainda é incerta. Por outro lado, Lomba deve voltar a ficar como opção no banco de reservas.

Sendo assim, Abel teria dois reforços para o duelo contra o Criciúma. O embate está agendado para dia 15, a partir de 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O treinador alviverde, recentemente, já ganhou um importante retorno. Dudu, que estava em recondicionamento, foi relacionado para o jogo diante do Athletico-PR, em Curitiba, pelo Brasileirão, mas não entrou em campo.

O atacante, inclusive, se recuperou antes do esperado. Segundo o técnico Abel Ferreira, em entrevista coletiva após o empate com o Flamengo, no Maracanã, por 1 a 1, o atleta de 32 anos iria passar pelo recondicionamento e só voltaria a ficar à disposição depois de um mês.

A declaração de Abel ocorreu no dia 11 de agosto, mas Dudu voltou a ser relacionado para um jogo do Palmeiras já no último domingo, dia 1º de setembro.

A exemplo do camisa 7, o treinador português espera que a data Fifa acelere a recuperação dos demais machucados e que eles retornem à equipe o mais breve possível. O Verdão, que busca o tricampeonato brasileiro de forma inédita, é o terceiro colocado da Série A, com 47 pontos, três a menos que o líder Botafogo.