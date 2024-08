Seleção inglesa divulga primeira convocação após saída de Southgate

Nesta quinta-feira, o treinador interino Lee Carsley convocou 26 jogadores para representarem a Inglaterra nos jogos contra Irlanda e Finlândia, pela primeira e segunda rodada da fase de grupos da Liga das Nações. Esta foi a primeira convocação desde a saída do técnico Gareth Southgate, que estava no cargo desde 2016.

As grandes novidades na lista foram Tino Livramento, Angel Gomes, Morgan Gibbs-White e Noni Madueke. Esta foi a primeira aparição dos jovens atletas na lista da seleção inglesa principal.

Enquanto o jogo diante da Irlanda está marcado para dia 7 de setembro, às 13h (de Brasília), no Aviva Stadium, em Dublin, a partida com a Finlândia será dia 10, às 15h45, no Estádio de Wembley, em Londres.