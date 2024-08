Igor Jesus comenta preparação para jogo contra Fortaleza e seu bom início no Botafogo

"Eu já vinha me preparando muito bem há três, quatro meses atrás, quando recebi a proposta do Botafogo. Depois que assinei, comecei a me preparar. Vim de um futebol totalmente diferente do Brasil em questão de intensidade, então no pouco tempo que tive lá na Arábia, procurei me preparar bem para quando tivesse a oportunidade aqui, conseguisse aproveitar da melhor maneira, como venho fazendo", falou.

Botafogo e Fortaleza se enfrentam no sábado, às 21h (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O palco do duelo será o Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.