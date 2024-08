Mayke vem sofrendo com lesões no Palmeiras e não consegue engatar sequência há mais de um mês

O Palmeiras tem vivido dias difíceis com lesões dentro do elenco nos últimos meses. O lateral direito Mayke, por exemplo, sofreu com problemas seguidos e não tem conseguido engatar sequência na equipe.

A última vez que o atleta jogou sem nenhum problema foi entre junho e julho. No dia 20 de julho, Mayke sofreu uma pancada no duelo contra o Cruzeiro, no Allianz Parque e deixou o campo ainda na primeira etapa do jogo. Com um edema na coxa direita diagnosticado, ele desfalcou o Verdão nos jogos contra Fluminense e Vitória.

O camisa 12 voltou a ficar à disposição de Abel Ferreira no dia 31 de julho, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Flamengo. No Maracanã, começou no banco de reservas e entrou apenas aos 35 minutos. Na ocasião, Agustin Giay foi o titular. Na partida seguinte, contra o Internacional, voltou a ser baixa por "dores musculares.