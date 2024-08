Juventude anuncia a contratação do volante Ronaldo, ex-Flamengo e Bahia

O Tricolor baiano contratou o volante em definitivo em 2020, mas negociou-o no ano seguinte com o Shimizu S-Pulse - clube que Ronaldo defendeu nas últimas três temporadas. Ao todo, foram 75 partidas, um gol e três assistências no futebol japonês.

Ronaldo é a segunda contratação anunciada pelo Juventude neste mês de agosto. Anteriormente, no dia 16, o Jaconero havia fechado a chegada do também volante Dudu Vieira, que estava na Ponte Preta.

O Juventude, agora, corre para registrar Ronaldo no BID da CBF (Boletim Informativo Diário) para que ele já possa reforçar a equipe diante do Corinthians, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi.