Carille comanda treino tático e prepara mudanças no Santos para jogo contra a Ponte Preta

O elenco do Santos treinou na manhã desta terça-feira, no CT Rei Pelé, e deu continuidade à preparação para o duelo contra a Ponte Preta, que ocorre nesta sexta-feira, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em meio ao momento ruim do time, o técnico Fábio Carille prepara mudanças na equipe titular.

Para a partida contra a Macaca, o treinador conta com três retornos: JP Chermont, Hayner e Pedrinho. Eles estavam suspensos no empate sem gols com o Amazonas, no último sábado.

A expectativa é que Chermont reassuma a titularidade, no lugar de Rodrigo Ferreira. Sem Escobar, suspenso, o Peixe ainda pode ter a entrada de Souza como titular na ala esquerda. O garoto briga pela vaga com Hayner.