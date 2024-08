Apresentado na Vila, Wendel Silva vê grupo fechado com Carille e expõe metas para ficar no Santos

"É um desafio. Um clube gigante. Acredito que foi parte minha querer vir para cá. Acompanho o Santos desde pequeno. Neymar, Pelé... Queria muito vir para cá. É um sentimento desde criança, vendo grandes ídolos. Fiquei muito feliz quando surgiu a oportunidade. É um desafio ajudar o clube a voltar à elite do futebol nacional", declarou.

Wendel, que estava no futebol português, ainda se vê em adaptação ao Brasil. Ele, porém, busca se entrosar com seus companheiros o mais breve possível para atingir as metas estipuladas em contrato e ser comprado em definitivo pelo Peixe. Para isso, o atacante precisa marcar 15 gols e participar de 60% dos jogos do time, por pelo menos 45 minutos, até o fim do período de empréstimo.

"Foi como disse, estou me adaptando ainda. Foram poucos treinos. Mas espero dar mais ainda dentro de campo. Minhas características são boas. Conforme o tempo vai passando, vou me adaptando aos companheiros e vamos saber o que fazer. Os treinos em Portugal não são muito diferente. Fiz mais treinos aqui do que lá nesses primeiros dias, treinos mais intensos. Para mim, não foi muito diferente, não. Estava de férias, os outros jogadores do elenco estão em um ritmo melhor que eu", ressaltou.

"Sobre o contrato, são 60% dos jogos, mais de 45 minutos. E sim, tem uma meta de 15 gols. É possível, nós que somos centroavantes, vivemos de gols. E vou fazer de tudo para isso acontecer", acrescentou.

Apesar de ainda não reunir sua melhor forma física, Wendel já foi a campo e, em uma conversa com Carille, disse ter se sentido bem fisicamente. Ele evita cravar uma meta de gols, mas promete ajudar a equipe como for possível.