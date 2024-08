Palmeiras garante invencibilidade contra o São Paulo no Brasileirão pela terceira edição seguida

Com a vitória por 2 a 1 no Choque-Rei do último domingo, o Palmeiras chegou ao sexto jogo sem ser derrotado pelo São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O duelo foi válido pela 23ª rodada da competição. Ou seja, a equipe alviverde não perde do Tricolor no torneio de pontos corridos desde 2022.

No primeiro turno, no Morumbis, o clássico terminou empatado sem gols. A última derrota do Verdão para o rival, na competição nacional, foi em novembro de 2021. Na ocasião, o Alviverde perdeu por 2 a 0, no Allianz Parque, em duelo válido pela 33ª rodada. Luciano e Gabriel Sara anotaram os gols do rival.