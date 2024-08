Corinthians condena falas de presidente do Vitória sobre possível ajuda da arbitragem

? SBT e ESPN#SCCPxRBB#VaiCorinthians pic.twitter.com/WThsij1wCH

Nesta segunda-feira, o Vitória empatou em 2 a 2 com o Cruzeiro, no Barradão, em jogo válido pelo Brasileirão. O rubro-negro baiano reclama de um toque de mão no segundo gol da Raposa e, assim, o gol teria que ser anulado. Entretanto, o tento foi validado, gerando uma revolta por parte da direção do Leão.

"É escandaloso, é vergonhoso, o Cruzeiro não precisava disso. Será que o Corinthians e o Fluminense precisavam disso para não cair e para o Vitória cair, por que no elo é o de menor investimento?", disse o mandatário, na coletiva de imprensa após o jogo.

Com o empate, o Vitória saiu da zona de rebaixamento e ocupa a 16ª posição, com 22 pontos em 23 jogos. O Corinthians voltou ao Z-4, no 17º lugar, com a mesma pontuação que a equipe baiana, porém, atrás no número de vitórias na competição. O Fluminense é o 18º colocado, com 21 pontos em 22 partidas.

Veja a nota completa do Corinthians divulgada nesta terça-feira: