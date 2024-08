Gündogan anuncia aposentadoria da seleção alemã após 13 anos

Gündogan era, inclusive, o atual capitão da Alemanha. O meio-campista assumiu a braçadeira em junho de 2023 e a utilizou na Eurocopa deste ano, que foi disputada no próprio país.

"O meu ponto alto foi claramente a grande honra de poder liderar a equipe como capitão na Eurocopa em casa no verão passado! Depois destes anos, finalmente conseguimos voltar a orgulhar a nação, o fato de ter podido desempenhar um papel nisto me deixa muito feliz", afirmou.

O meio-campista aponta a quantidade excessivas de jogos como um dos fatores de sua aposentadoria da seleção. Na última temporada, por exemplo, disputou 56 jogos no total.

"Ainda antes do torneio senti um certo cansaço no corpo e também na cabeça, o que me fez pensar. E os jogos ao nível de clubes e seleções não estão diminuindo."

Esta é a segunda baixa no meio-campo da seleção alemã após o torneio europeu. Anteriormente, Toni Kroos havia anunciado que se retiraria não só da equipe nacional, mas também do futebol em geral.

Para finalizar seu discurso de despedida, Gundogan projetou com otimismo a próxima Copa do Mundo e agradeceu aos torcedores que acompanharam sua trajetória na seleção alemã.