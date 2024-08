Endrick deverá ser emprestado se não conseguir minutos em campo, diz jornal

Endrick não entrou em campo no confronto de estreia do Real Madrid no Campeonato Espanhol, no empate em 1 a 1 com o Mallorca. Segundo o jornal AS, se o atleta tiver poucos minutos de jogo, deverá ser emprestado.

O que aconteceu

Segundo o jornal espanhol AS, o atacante não descarta um empréstimo se receber poucos minutos em campo. Uma primeira avaliação será feita ao final deste ano e outra na metade de 2025, quando a janela de transferências abre novamente.

O atleta chegou ao Real Madrid com a mesma idade que Rodrygo e Vini Júnior, 18 anos, mas com outro status: o ex-Palmeiras já possui dois Campeonatos Brasileiro, dois estaduais e a Supercopa do Brasil de 2023 na carreira, diferente de como os outros atacantes chegavam ao clube espanhol na época.