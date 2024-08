Confira cinco motivos para se animar com a nova temporada do Campeonato Alemão

O clube manteve a base principal da equipe comandada por Xabi Alonso e a expectativa é que chegue forte na disputa pelo título novamente. Os grandes nomes da temporada passada permaneceram no time, como o lateral esquerdo Alejandro Grimaldo e o meia Florian Wirtz.

2) O Bayern de Kompany

Após a primeira temporada sem troféus desde 2011/12, o Bayern estará na linha de frente dos concorrentes. Com a saída de Thomas Tuchel, o ex-zagueiro do Hamburgo, Manchester City e da seleção belga, Vincent Kompany, assume o comando no banco da Allianz Arena.

O time recordista em títulos também trouxe o defensor japonês Hiroki Ito e renovou com jovens promessas como Josip Stanisic ? campeão com o Leverkusen na temporada passada ? e Arijon Ibrahimovi?, com o objetivo de reconquistar o troféu para Munique.

Os bávaros também contam com o artilheiro Harry Kane, que em sua temporada de estreia ficou a apenas cinco gols de igualar o recorde de 41 tentos de Robert Lewandowski em uma única campanha.